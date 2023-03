Con lo scooter contro un palo della segnaletica: morto a 17 anni a Pachino

Un ragazzo di 17 anni, Venero Samuel Cilia, è morto a Pachino in un incidente stradale avvenuto ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, della Polizia municipale, il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso, in modo autonomo, il controllo dello scooter su cui era a bordo. Stava percorrendo la nuova bretella che dal Forte arriva alla rotatoria della 'Finanza'. Il giovane si sarebbe schiantato contro un palo della segnaletica. La caduta gli avrebbe provocato delle gravi lesioni e nonostante il tentativo dei soccorritori del 118 di tenerlo in vita, il suo cuore ha cessato di battere. Sono state avviate le indagini per svelare la dinamica e verificare se vi sono testimonianze da parte di altre persone. I funerali del ragazzino saranno celebrati domani, 7 marzo, alle 16,30 nella chiesa di San Corrado a Pachino.