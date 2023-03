Assalta 3 Sale Slot a Milano: arrestato un 26enne

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, a carico di un cittadino egiziano di 26 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, ritenuto, in concorso con ignoti, gravemente indiziato di aver commesso tre rapine ai danni di Sale Slot gestite tra cittadini cinesi. Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno incentrato la loro indagine su una rapida serie di rapine commesse in città ai danni di sale slot gestite da cittadini cinesi: il 30 dicembre 2022 in viale Abruzzi, il 4 gennaio 2023 in via Carabelli e l'08 gennaio 2023 in viale Monza; nei casi analizzati, i poliziotti hanno evidenziato come le rapine fossero compiute da tre persone che, con volto coperto, dopo aver fatto nelle sale giochi, immobilizzavano il titolare prima di fuggire con l'incasso derubato. L'attività investigativa condotta dai poliziotti della Squadra Mobile ha permesso di individuare il cittadino egiziano quale presunto autore: il carico indiziario nei suoi confronti, infatti, è stato aggravato non solo dalle perquisizioni effettuate presso il luogo di dimora, bensì anche da un match tra le sue impronte e quelle repertate dalla Polizia Scientifica in occasione del sopralluogo per la rapina commessa ai danni della sala slot in viale Monza. Il 26enne, per quest'ultima rapina, è stato indagato dalla Polizia di Stato anche per il sequestro di persona della vittima che, dopo essere stata immobilizzata, è stata trasportata nel bagno di servizio dove, per più di un'ora, è rimasta fino all'arrivo del cognato che le ha prestato soccorso. Proseguono le indagini della Squadra Mobile milanese per identificare i complici delle tre rapine.