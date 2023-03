Michele Placido al Teatro Ariston di Trapani in 'La bottega del caffè'

- Proseguono gli appuntamenti della stagione teatrale del Cine Teatro Ariston di Trapani. Mercoledì 8 Marzo protagonista della scena sarà Michele Placido in "La bottega del caffè", uno dei maggiori capolavori di Goldoni. La commedia sviluppa le linee della sua fondamentale riforma drammaturgica, rinunciando alle maschere, definendo i caratteri, scrivendo i dialoghi - nonostante l'ambientazione veneziana - in lingua toscana. La bottega del caffè è una commedia che da subito si annuncia corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano. Quante vanità, speranze, delusioni scorrono dunque davanti agli occhi di Ridolfo, il saggio proprietario della caffetteria e quante vicende arrivano all'orecchio malizioso di Don Marzio - interpretato dal carismatico Michele Placido - un nobile napoletano che sorseggiando il caffè osserva questo piccolo mondo e si diverte a manipolare i destini dei protagonisti. In scena con Placido altri otto attori: Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos. La regia porta la firma di Paolo Valerio. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana.