James Senese raddoppia in Sicilia, 2 concerti al Teatro Golden di Palermo

Nell'anno del quarantesimo anniversario del suo primo album da solista e presentando in tour il nuovo disco di inediti, James is back! Senese torna in Sicilia con un'organizzazione a cura di Eventi Olimpo. Settantotto anni da non crederci e quella dirompente miscela di "negritudine" che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. I suoi concerti sono presi d'assalto da un pubblico che unisce padri e figli in un rito che trascende il semplice concerto. James Senese va visto dal vivo. Un doppio appuntamento siciliano organizzato da Eventi Olimpo. L'1 aprile all'Auditorium Teatro Golden di Palermo.