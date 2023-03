Palermo, la sorella del boss in carcere per mafia non risponde al giudice

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip Alfredo Montalto Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro arrestata venerdì per associazione mafiosa. La donna, sentita per l'interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, era assistita dall'avvocato Daniele Bernardone.

"La mia assistita è in buone condizioni, compatibilmente con la sua situazione". Lo ha detto l'avvocato Daniele Bernardone che assiste la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, sentita dal gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La donna è stata arrestata venerdì per associazione mafiosa. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle frasi che la sua assistita avrebbe detto ai carabinieri dopo l'arresto - la donna avrebbe sostenuto che la sua famiglia era perseguitata dalla giustizia - il legale ha risposto: "sono aspetti che non attengono la difesa", precisando che ogni valutazione è"prematura vista la fase del tutto preliminare delle indagini".

Intanto dalla tv si è appreso che "Lui (Matteo Messina Denaro ndr) era seduto qua, c'era pure la Dia seduta. La Dia qua viene a mangiare. Loro vengono a piedi a mangiare. Io ho la scientifica, la Dia, ogni giorno a mangiare qua". E' quanto emerge dalla testimonianza raccolta dal giornalista di La7 della trasmissione Non è l'Arena.

A parlare nell'intervista è un testimone oculare che ha servito più volte il super boss nel ristorante, presumibilmente si tratta del titolare. "Sono sempre quattro o cinque e vengono a mangiare a giro - continua il testimone - li conosce, per forza".