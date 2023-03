Agguato a Palma di Montechiaro, ferito al collo sulla Statale 115

Tentato omicidio lungo la statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro (Agrigento),dove un'autovettura è stata affiancata da una macchina dalla quale sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Un quarantatreenne di Palma di Montechiaro è stato ferito al collo e dopo essere stato soccorso è ricoverato all'ospedale San Giacomo d' Altopasso di Licata: non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che si stanno adesso occupando delle indagini.