Nave traghetto bloccata tra Filicudi e Aliicudi per principio d'incendio

Incendio a bordo della nave Filippo Lippi di Siremar C&T Isole minori, ferma in mare tra Filicudi e Alicudi. Non è chiaro al momento cosa abbia provocato l’incendio. Il Circomare Lipari nell’inviare una motovedetta e due gommoni con la squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, ha dirottato le imbarcazioni in zona per prestare assistenza. Partiti anche due rimorchiatori da Milazzo. A bordo prevalentemente mezzi commerciali, 13 per l’esattezza e tre auto, oltre ovviamente ai passeggeri che sono 12. In arrivo a Lipari la motonave Antonello da Messina che sbarcherà passeggeri e mezzi e raggiungerà il traghetto.