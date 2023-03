Catania, aveva a casa quasi 8 chili di marijuana: arrestato a San Cristoforo

La Polizia ha arrestato a Catania il 41enne R. G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento nel rione San Cristoforo nella esclusiva disponibilità dell’uomo. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 8 buste sigillate in cellophane trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 8 chili. In ragione dell’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, chiaramente destinato ad essere messo in commercio, l'uomo veniva tratto in arresto e posto ai domiciliari.