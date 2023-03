Danni dell'alluvione nell'Acatese, sit in alla diga di Ragoleto

Si è concluso nel tardo pomeriggio il sit-in di protesta e sensibilizzazione tenutosi davanti la diga di Ragoleto in territorio di Licodia Eubea. Oltre al sindaco di Acate, che l’aveva indetto e ai componenti della sua Giunta sono sati presenti l’onorevole Nello Di Pasquale, il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, e i delegati dei comuni di Mazzarrone e di Niscemi, in rappresentanza dei primi cittadini. Hanno partecipato anche Salvatore Tavolino per la CGIL e numerosi imprenditori agricoli del vasto territorio che hanno subito danni nei loro fondi a causa degli allagamenti : “Ad un mese dell’alluvione nulla è stato fatto – ha detto Di Natale -, è necessario iniziare al più presto i lavori di ripristino degli argini, la pulizia dei fiumi Dirillo e Ficuzza e il dragaggio dell’invaso. Ho chiesto anche che il gestore della diga avverta preventivamente i sindaci dei territori attraversati dal Dirillo di un aumento della portata del fiume qualora si rendesse necessario aprirla o aumentare la portata del cosiddetto soprappiù. Produrremo – ha concluso il sindaco di Acate- insieme agli altri comuni una cartografia con i punti critici del Dirillo, che inoltreremo agli Enti interessati, sollecitandone l’intervento”.