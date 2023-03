La speranza del calcio del Sud

Il calcio del Sud può sperare di ritornare ai vertici di questo sport grazie al Napoli di Spalletti, un esempio da seguire per tutte quelle squadre che negli anni si sono ritrovate ad essere surclassate dalle potenze calcistiche del Nord Italia. Qualcosa finalmente sta cambiando da questo punto di vista, le scommesse calcio non vedono più come vincenti le solite squadre e questa può essere la grande speranza di vedere un calcio diverso rispetto al passato. In questi anni sono state davvero poche le squadre del Sud Italia a ritrovarsi in Serie A, ma seguendo l’esempio del Napoli il cambiamento potrà avvenire.

Il Palermo ha affrontato anni di difficoltà, il sogno è sempre quello di poter ritornare in Serie A, ma la strada è ancora molto lunga. Il calcio però sta dimostrando come piccole realtà riescano ad avere la meglio su squadre più blasonate, quello che conta è da sempre la mentalità e la grande voglia di sacrificarsi per la squadra. Con l’umiltà ed un progetto fatto di calciatori seri si può ambire a raggiungere obiettivi di spicco. Quando il Napoli si è ritrovato in estate a vendere i suoi pezzi pregiati, nessuno avrebbe scommesso un euro sulla sua competitività su più fronti, invece è la squadra italiana che esprime il miglior calcio anche in Europa.

L’umiltà paga nel calcio

Si può quindi sognare di fare la storia del calcio e solo con grande caparbietà e voglia di lottare si possono raggiungere gli obiettivi inseguiti da anni. Più volte il Napoli si è ritrovato a poter lottare per qualcosa di importante, ma sul più bello è venuto sempre meno. Questa sensazione di impotenza però è svanita in questa stagione, i calciatori hanno capito di poter dar vita a qualcosa di unico e speciale, ma rimanendo rigorosamente con i piedi per terra.

L’umiltà è spesso l’arma vincente nel calcio, seppur molti calciatori preferiscono inseguire la potenza del dio denaro invece di sporcarsi le mani sul campo. Ormai sembra piuttosto chiaro come molti valori, che un tempo hanno reso unico questo sport, si stiano perdendo per strada. Non ci si lega realmente ai colori di una squadra, appena arriva l’offerta migliore ecco che si cambia rapidamente bandiera.

Quando il denaro è al primo posto

C’è questa voglia di chiedere sempre di più, anche quando il calcio ha avuto modo di essere piuttosto generoso con un calciatore. L’esempio lampante è quello di Cristiano Ronaldo, mai sazio di tutto quello che ha guadagnato durante la sua incredibile carriera.

Ha deciso di abbandonare il calcio che conta per diventare l’atleta più pagato al mondo, finendo in un campionato minore dove manca la vera passione per questo tipo di sport. Eppure parliamo di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, Jan Oblak su CR7 ha sempre avuto parole di elogio e di timore ed è uno dei portieri che più volte si è ritrovato a scontrarsi con il portoghese quando era protagonista della Liga. Certo ora ha i suoi anni, ma per lo stile di vita sano che ha sempre seguito da quando è diventato professionista, avrebbe potuto regalarsi qualche altra stagione nel calcio che conta, invece ha voluto puntare sul denaro. La passione della gente non ha prezzo.