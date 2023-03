Enzo Bianco scioglie la riserva: "Mi candido a sindaco di Catania"

Enzo Bianco si candida a guidare nuovamente la città di Catania. Lo dice lo stesso ex ministro dell'Interno, che per tre volte è stato sindaco del capoluogo etneo. "Catania attraversa uno dei periodi peggiori della sua lunga storia - dice in una nota -. Una città oggi senza fiducia in se stessa. Abbandonata, senza regole, piena di paure. Senza un vero progetto per il futuro. Senza soldi, né manutenzione. Sporca e caotica. Senza prospettive per i nostri ragazzi, né lavoro per uomini e donne. Senza credibilità. Persino senza sindaco: sei capi dell'Amministrazione in meno di cinque anni!". La nota di Bianco poi prosegue: "Non è la prima volta che Catania vive momenti assai negativi dal punto di vista amministrativo. Come possiamo dimenticare quando, per colpa della mala amministrazione, è rimasta per mesi letteralmente al buio senza risorse per pagare le bollette e con i dipendenti in piazza perché non ricevevano il loro stipendio? Oggi però la situazione è più grave. Rischiamo di abituarci pericolosamente a piazze e vie sporche, alla mancanza di manutenzione di strade e scuole, ad un numero palesemente insufficiente di autobus in servizio, nonostante i mezzi ci siano. Ho incontrato ed ho parlato con tantissimi cittadini in questi mesi. Giovani studenti, uomini, donne, anziani. Dalla periferia, al centro storico. Chi preoccupato e sfiduciato per le condizioni della città, chi pieno di idee e voglia di impegnarsi". L'ex sindaco spiega di avere ricevuto da tutti "la stessa richiesta: a prescindere se il loro voto fosse a destra, a sinistra o al centro - dice -, far sì che Catania venga ben amministrata con competenza e rinasca".

L'ex ministro dell'Interno poi aggiunge: "Non posso nascondere di provare un sentimento di rabbia nel vedere Catania così deturpata ed i catanesi sfiduciati. Non accetto che il 70-80% dei nostri ragazzi vedano il loro futuro lontano, in fuga al Nord o all'estero, sia prima che dopo essersi laureati. Non sopporto constatare che negli ultimi 5 anni non è stata inaugurata neanche una nuova stazione della Metropolitana. Neanche un nuovo pezzettino di Corso Martiri della Libertà o i tanti alloggi a Librino finanziati ma non ancora assegnati a chi ne ha diritto. E lo stesso potrei dire per i mille progetti già finanziati e cantierabili. Tutto drammaticamente fermo. Ho preso questa decisione con la consapevolezza che, pur nell'attuale grave situazione, Catania, distrutta e ricostruita molte volte nella sua storia millenaria, ha la forza, la potenzialità e l'energia per risollevarsi". Da qui l'annuncio: "Ecco perché mi candido con un grande progetto, forte e solido, che in questi mesi è nato e si è sviluppato grazie a numerose interlocuzioni. Un progetto realmente civico, non certo contro i partiti, verso cui ho il massimo rispetto e che potranno, se vorranno, unirsi in questa sfida. Sviluppato e si svilupperà utilizzando il meglio che la città può offrire in ogni settore (produttivo, sindacale, professionale, associativo, culturale) al di là degli schieramenti politici. Lancio un appello alle forze politiche di ispirazione riformista, progressista e moderate, moderate e a chi in passato ha fatto scelte diverse dalle mie ma comprende che il futuro della città viene prima di tutto. Ma anche alle personalità che hanno dato disponibilità ad impegnarsi per il riscatto della Città, ad unire le energie. Con le uniche discriminanti che saranno il bene di Catania, la legalità, la competenza e la voglia di impegnarsi". E infine: "Mi candido con la massima umiltà e con la mia storia. Mettendo a disposizione della città la mia esperienza, la mia competenza, le mie relazioni ma soprattutto il mio impegno".