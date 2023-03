Modica, ricevuti al Comune i titolari di “Ciuffo Platino” vincitori ai campionati mondiali di acconciatura.

Gianluca Giannì e Salvo Mazzone del salone “Ciuffo Platino” di Modica, sono tornati vincitori dai campionati mondiali di acconciatura, make up e barber svoltisi a Paestum. Un pubblico attento ha apprezzato i due giovani modicani, che la giuria ha premiato consegnando il primo posto in due distinte categorie, hair stylist e make up artist. Il primo posto nella categoria “acconciatura Fantasy” è andato a Ciuffo Platino e primo posto categoria “trucco Glamour” per Salvo Mazzone. Non è la prima volta che Gianluca Giannì e Salvo Mazzone raggiungono ottimi risultati durante la partecipazione a concorsi internazionali di un certo prestigio, dimostrando un’eccellente professionalità e un innato estro. Sono certa – ha dichiarato il commissario straordinario al Comune, Domenica Ficano – che gli ottimi risultati raggiunti ai Campionati mondiali di acconciatura di Paestum premia la grande passione che i due giovani mettono nel loro lavoro, fatto di impegno, professionalità e soprattutto di una grande preparazione.