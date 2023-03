Il Palermo riprende gli allenamenti a Boccadifalco: escluse lesioni muscolari per Marconi

Il Palermo ha ripreso a Boccadifalco la preparazione in vista della prossima gara in casa del Cittadella. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi aerobici, un lavoro intermittente, possesso palla ed una partita a tema. Simon Graves e Marco Sala hanno lavorato in gruppo informa il club rosanero. Ivan Marconi è stato sottoposto oggi ad indagini strumentali, che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore ha proseguito il percorso fisioterapico.