Quattro americani rapiti in Messico, oltre il confine

Quattro americani sono stati rapiti in Messico poco dopo aver attraversato il confine a bordo di un minivan con la targa del North Carolina.

Lo afferma l'Fbi. "Tutto e quattro sono stati messi su un veicolo e portati via" da parte di "uomini armati", prosegue la nota, in cui gli agenti federali annunciano una ricompensa di 50.000 dollari a chi aiuterà ad arrestare gli aggressori.

A quanto riferisce la Cnn, i quattro americani rapiti in Messico sarebbero stati attaccati per errore. Lo riferisce Cnn e lo ha confermato il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador. "L'informazione che abbiamo è che hanno attraversato il confine per acquistare medicine in Messico quando c'è stato uno scontro fra due gruppi e sono stati presi", ha detto.

Il presidente Joe Biden "è stato informato" sulla vicenda e la sta seguendo "da vicino". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa, sottolineando che quanto è accaduto è "inaccettabile".