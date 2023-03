Educazione alla legalità, la polizia all'Istituto D'Amico di Rosolini

Nella mattinata di ieri, nell’ambito dei quotidiani incontri di legalità che la Questura di Siracusa, in collaborazione con l’Istituto Scolastico Provinciale, organizza in tutte le scuole della provincia aretusea, i componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Polizia di Stato hanno incontrato gli alunni dell’istituto “D’Amico” di Rosolini, diretto da Maria Chiara Ingallina.

Nel corso della mattinata sono stati affrontati i consueti temi del rispetto delle regole e delle leggi, del giusto rapporto con i social network e il contrasto alle droghe ed alle mafie. Stimolati dai Poliziotti e dai loro docenti, i ragazzi hanno posto pertinenti domande e alcune considerazioni personali sugli argomenti trattati.