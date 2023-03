Sport senza barriere a Siracusa, sabato manifestazione al Sant'Angela Merici

L’appuntamento è per sabato 11 marzo alle ore 9 nella sede della Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa. “Inclusione in Movimento” è una manifestazione che nasce dalla sinergia fra la già citata stuttura di via Peppino Impastato e il Comitato provinciale Aics di Siracusa.

Sarà una giornata dedicata all’educazione motoria per soggetti con disabilità con lo svolgimento di attività multidisciplinare sportive. Particolarità dell’evento sarà il coinvolgimento di tutti gli ospiti insieme ai ragazzi nei vari giochi creando un contesto dove si abbatteranno tutte le barriere e i limiti che la società ha sempre imposto.

“Lo sport è aggregazione ed è un canale importante di crescita - spiega il fautore dell’iniziativa il pedagogista Gaetano Migliore - oggi si parla molto di inclusione, ma la realtà quotidiana è veramente inclusiva? Il nostro intento sarà quello di provare, tramite queste attività, a migliorare la qualità della vita di persone speciali, a farli sentire parte integrante di una società in costante mutamento. Il fine è quello di sensibilizzare le persone, arrivare al loro cuore cercando di cambiare la loro prospettiva e visione della disabilità".