Catania, arrestato dalla Polizia cittadino bulgaro: aveva scippato una donna

Uno scippatore è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania. Si tratta di un bulgaro con numerosi precedenti. L'uomo aveva scippato la borsa ad una donna in viale Jonio. Lo scippatore è stato notato da un passante che ha avvisato la Polizia ed ha inseguito il cittadino bulgaro senza perderlo di vista fino a quando è arrivata una Volante che ha bloccato lo scippatore che aveva tentato di nascondersi in un giardinetto. I poliziotti hanno recuperato la borsa della donna ed hanno condotto in Questura il cittadino bulgaro che è stato dichiarato in arresto. L’uomo risultava essere peraltro destinatario del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Palermo lo scorso due marzo.