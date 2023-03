Amministrative, ufficializzato il movimento civico "Ragusa Terra Madre"

Ufficializzato il movimento civico “Ragusa Terra Madre” che si cimenterà già alle prossime elezioni amministrative con un proprio impegno politico. E’ un progetto incubato ormai da più mesi e che nasce come aggregazione trasversale, multigenerazionale, che prevede un impegno quotidiano libero da qualsiasi logica partitica ma con l’unico l’obiettivo di essere presente sul territorio per portare risultati al territorio, alzando il livello dei protagonisti della vita politica della nostra città.

Parliamo alla città partendo dal senso di appartenenza, troppo spesso messo da parte, offrendo un progetto in cui riconoscersi. Il civismo oggi è uno strumento fondamentale per aggregare le diversità, per farle emergere, per unire la comunità che negli ultimi decenni è stata destinataria di politiche faziose. Da quello che finora si è fatto, cercando di migliorarlo, si riparte, deponendo le armi della polemica ma guardando alla città.

Nonostante le voci dei detrattori che non mancano mai e che portano avanti, evidentemente, interessi particolari, noi non abbiamo tessere di partito, non siamo iscritti del Partito Democratico, non siamo della Democrazia Cristiana, non siamo di Fratelli d’Italia, non siamo della Lega o dei 5 Stelle. Siamo un gruppo di cittadini, all’interno del quale ci sono anche esponenti che hanno avuto precedenti esperienze politiche differenti, tra cui gli attuali consiglieri comunali Giovanni Gurrieri e Maria Malfa. Abbandonata ogni appartenenza, tutti i componenti ripartono da un nuovo progetto dedicato alla città. Un progetto civico, appunto