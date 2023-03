Palermo, alla Libreria Tante Storie "Lettura ad alta voce" per ragazze e ragazzi

Lettura ad alta voce alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto a Palermo. Una iniziativa originale in programma sabato 11 marzo, a partire dalle 17. "La lettura ad alta voce - afferma il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo - è un momento divertente e di confronto, la scoperta di un buon libro da leggere insieme, per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni". Per ragioni legate all'organizzazione dell'appuntamento culturale è bene confermare l'adesione alla Libreria Tante Storie, via Ludovico Ariosto 27 A/B telefono 0916269617.