Cambio al vertice della Lega siciliana. Annalisa Tardino prende il posto di Nino Minardo

L'eurodeputata di origini agrigentine Annalisa Tardino è stata nominata da Matteo Salvini commissario regionale della Lega in Sicilia. Salvini ha fatto sapere che “dopo un intenso lavoro che ha portato a brillanti risultati elettorali e al profondo radicamento della Lega in Sicilia, Nino Minardo si dedicherà al suo ruolo di presidente della commissione Difesa alla Camera”. Salvini ha incontrato Minardo, poi ha preso la decisione di affidare il partito alla Tardino. "Grazie a Nino per l'impegno e gli ottimi risultati, buon lavoro ad Annalisa che e' stata tra le prime persone a credere nella Lega in Sicilia – ha detto Salvini -. Adesso avanti tutta per questa isola meravigliosa e per il resto d'Italia: c'e' veramente tanto da fare e abbiamo idee e progetti ambiziosi".