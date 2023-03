Teatro Greco di Siracusa, l'assessore Scarpinato: "Tutela sito al primo posto"

"Stiamo attendendo gli esiti degli esami diagnostici per comprendere l'esatto stato di salute del sito. Ma deve essere chiaro a tutti che, prima di ogni cosa, a me sta a cuore la tutela del bene, questo e' il punto centrale". Lo ha detto all'AGI l'assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, in merito alle polemiche sull'uso del Teatro greco di Siracusa per concerti pop e rock e sui possibili danni provocati da volumi sonori eccessivi alle fragili rocce del monumento vecchio di millenni. "Al momento stiamo vagliando tutte le ipotesi per trovale soluzioni finalizzate a contemperare tutte le istanze - ha ribadito - ma l'aspetto a cui tengo di piu' e' la tutela del sito, per noi e' fondamentale", ha concluso. Domani e' prevista una conferenza stampa del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dalla quale potrebbero venir fuori, secondo fonti della Regioe, delle "novita'".