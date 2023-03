Modica, in pieno centro un "giardino di erbacce" nel Palazzo della Ferrovia

In pieno centro, in piazza Corrado Rizzone, una selva di erbacce dove c'era uno spazio verde, anche con qualche fiore. E' uno spazio verde di pertinenza di quello che è conosciuto come il Palazzo delle Ferrovie, uno spazio che è stato anche curato e che ha impreziosito uno scorcio del centro cittadino. Da qualche mese, invece, nessuno lo ha curato e le erbacce sono cresciute in maniera rigogliosa offrendo uno spettacolo non bello a vedersi. Se la pulizia e la cura dello spazio spetta ai privati è bene che si adoperino in questo senso. In caso contrario potrebbe essere il Comune a pulire presentando, poi, il conto ai residenti nel palazzo.