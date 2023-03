Anche per il 2023 il Gruppo Mangiafico, leader nella pasticceria e ristorazione in provincia di Siracusa, rende omaggio alle donne. In occasione dell'8 marzo, i pasticceri dei punti vendita Mangiafico, saranno impegnati a 'sfornare' la 'Torta Mimosa'. Si tratta di porzioni monoporzione. La 'torta mimosa' è possibile trovarla nei bar a marchio 'M' di Solarino, Floridia, Avola, Noto e Melilli.