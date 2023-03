Un giovane di 25 anni in sella ad uno scooter è morto questa sera in un incidente verificatosi ad Aci Sant'Antonio. Lo scooter ha impattato con un camion per cause ancora da accertare. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato al limite del territorio di Aci Bonaccorsi, Sul posto, oltre al 118, carabinieri e polizia municipale.

(Foto Trinacria web)