Siracusa, la città che non vede: costretti a dormire in tenda con un neonato

La richiesta di aiuto arriva dai social. E' la drammatica storia di una giovane coppia di Catania, con un neonato, costretta a vivere sotto una tenda al mercato ortofrutticolo di via Elorina a Siracusa. Lui per potere sopravvivere la sera è costretto a chiedere l'elemosina davanti Banca Intesa, la filiale di viale Teracati. Qualche spicciolo per poter acquistare almeno il latte per il neonato. Per una città che sogna gli spettacoli rock dell'estate, sono degli 'invisibili'. Nessuna assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune, nè dalle associazioni caritatevoli. Anche noi, così come ha fatto, R.C. dal suo profilo, lanciamo un appello alla Caritas diocesana. Diamo un tetto e da mangiare a chi vive in assoluta povertà.