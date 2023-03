Catania, anziano rapinato nel giardino di casa: arrestati i 2 presunti autori

La Polizia di Catania fa luce su una violenta rapina, si risale ai due autori grazie all’auto usata e al vistoso tatuaggio di uno dei due. Vittima un anziano ultrasettantenne che riportò anche gravi lesioni da quell’aggressione avvenuta l’pestate scorsa a Catania. In manette Antonino Guglielmino, 49 anni, e Sebastiano Aloisio, 45 anni. Il Gip del tribunale di Catania ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere in seguito alle indagini della squadra mobile coordinate Procura. Le accuse sono a vario titolo di rapina aggravata e lesioni personali. Le attività investigative avrebbero permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come Guglielmino e Aloisio sarebbero stati gli autori di una rapina, avvenuta nel mese di agosto 2022, ai danni di un anziano. Fin dalle primissime fasi delle investigazioni, i contorni del raid criminale si sono rivelati particolarmente gravi. Soprattutto per l’aggressione fisica nei confronti della vittima. Ma anche per il contesto in cui il fatto è maturato. Guglielmino in particolare avrebbe aggredito l’anziano alle spalle all’interno della sua abitazione mentre era intenta in lavori di giardinaggio. Pur di impossessarsi del portafoglio dell’anziano, non esitavano a procurare lesioni. L’anziano infatti, dopo quell’aggressione, riportò la frattura dell’omero ed un trauma contusivo al polso. Nella ricostruzione dell’accaduto, si è rivelata fondamentale la collaborazione di un testimone che vide fuggire l'esecutore materiale della rapina fino a raggiungere l'auto guidata da un complice. Inoltre era stato possibile individuare il conducente dell’auto che presentava un vistoso tatuaggio sul braccio destro.

Gli ulteriori accertamenti sul mezzo utilizzato per compiere il reato hanno consentito di appurare che il veicolo era stato regolarmente noleggiato da Guglielmino a nome suo. Oltretutto i video confermavano le fattezze fisiche del 49enne. Ulteriore conferma è arrivata anche per il complice di cui è stato riconosciuto il vistoso tatuaggio.