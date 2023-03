Cga sospende interdittiva antimafia per azienda agricola di Tortorici

I giudici del consiglio di giustizia amministrativa hanno sospeso l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura per un'azienda agricola messinese. Il Cga ha accolto il ricorso presentato dall'azienda assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. Il provvedimento era stato emesso su procedimenti penali che riguardavano il marito che si riferivano ad anni passati e non più attuali. Nessun provvedimento riguardava l'imprenditrice che si era vista bloccare l'erogazione dei contributi e l'attività di pascolo a Tortorici. "Il provvedimento interdittivo - secondo i legali - è fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell'attualità. Per i giudici di appello non c'è alcun pericolo di infiltrazioni mafiose e non creano alcun pregiudizio i rapporti di parentela visto che si tratta di vicende ormai lontane nel tempo".