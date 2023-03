Anci: modificare divieto di terzo mandato per i sindaci siciliani

"I lavori della I Commissione Affari istituzionali si sono conclusi e il disegno di legge contenente alcune importanti norme per gli enti locali e per gli amministratori siciliani è passato in Aula. Attendiamo adesso di conoscere quali delle nostre proposte avanzate, anche nel corso di una specifica audizione svoltasi a gennaio scorso, verranno accolte dalle forze politiche e tradotte in legge''. Così il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta. L'Associazione dei comuni siciliani sottolinea la necessità di "modificare la normativa che vieta il terzo mandato dei sindaci nei comuni aventi una popolazione superiore a cinque mila abitanti e introdurre altre specifiche norme in materia di ordinamento degli enti locali e di status degli amministratori''.