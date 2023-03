Giornata dei Beni culturali siciliani, iniziative per ricordare Sebastiano Tusa

Una mostra per Sebastiano Tusa. Catania ricorda con “Libertinia” l'assessore regionale studioso dell'antichità, scomparso in un incidente aereo in Etiopia il 10 marzo del 2019. A distanza di 4 anni, e all'indomani della “Giornata dei beni culturali siciliani” dedicata alla sua memoria, sabato prossimo alle 18 verrà inaugurata l'esposizione di fotografie scattate da Eletta Massimino e accompagnate dalle poesie di Stefania Licciardello.

La mostra, organizzata dalle associazioni Nèon e Mare e dal gruppo fotografico Le Gru, si terrà nella galleria KōArt di via San Michele fino al 25 marzo. All'inaugurazione interverranno anche il poeta Piero Ristagno e l'archeologa Serena Raffiotta.

Il nome Libertinia fa riferimento al piccolo borgo rurale di Ramacca molto caro a Tusa, che lì aveva vissuto da bambino e possedeva una masseria. Proprio lui nel 2019 aveva presentato l'omonimo libro “Libertinia” (edito da Nèon) delle stesse Massimino e Licciardello sulla storia di questa frazione “dimenticata”.

Una vita nuova per Eraclea Minoa: e per avviarla, va creato un abbraccio della comunità e, soprattutto dei più piccoli che imparino, sin dall’infanzia, ad amare e proteggere i siti culturali, in questo caso un teatro antichissimo, ma profondamente fragile. E infatti venerdì 10 marzo - nella Giornata regionale dei beni culturali, istituita nel 2019 in memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale ai Beni culturali scomparso in un disastro aereo in Africa - alle 11.30 il sito archeologico ospita la chiusura di “Culture for kids - Il Teatro dei Piccoli ad Eraclea Minoa” realizzato da CoopCulture con i docenti dell'Accademia del Dramma antico di Siracusa. Sono stati coinvolti i bambini dell’istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Cattolica Eraclea e di Montallegro che hanno partecipato a laboratori, incontri con gli archeologi, hanno studiato il teatro nel mondo classico, scoperto le maschere, i costumi di scena. Venerdì 10 marzo “restituiranno” quanto appreso alle famiglie e ai visitatori che vorranno raggiungere Eraclea. Una visita speciale che si svolgerà in parte nel sito del teatro ed in parte nel bellissimo antiquarium di Eraclea.