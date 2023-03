Acate, 8 marzo: omaggio alle donne più anziane della città: 209 anni in due

Le donne più anziane di Acate omaggiate dal Circolo di Conversazione con i tradizionali ramoscelli di mimosa. Concetta Noto, a sinistra, che nel mese di giugno taglierà il traguardo dei 105 anni, e Margherita Cultraro, a destra, che a settembre ne compirà 104, hanno ricevuto oggi la gradita visita di una piccola delegazione dello storico sodalizio, l’unico che ha avuto anche due donne presidenti (Maria Biagia Lima e Teresa Carrubba). Grande la sorpresa delle due centenarie nel rivedere il tesoriere Pietro Mezzasalma, l’amico che per tanti anni ha descritto la loro longevità immortalandole in bellissimi scatti.

In occasione della Giornata internazionale delle donna anche il sindaco Giovanni Di Natale, dai social, ha voluto rivolgere un caloroso messaggio augurale a tutte le donne di Acate.