Fp Cisl: "Compiacimento con l'Asp per i nuovi parcheggi all'ospedale di Avola"

“Compiacimento per l’esecuzione dei lavori di rifacimento di parte del manto stradale e di apposizione della segnaletica che regola la viabilità e lo stazionamento dei veicoli presso l’ospedale di Avola”. Ad esprimerlo sono stati il segretario generale e territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, rispettivamente Daniele Passanisi e Mauro Bonarrigo, dopo l’espletamento degli interventi di sistemazione approntati per l’area esterna dell’ospedale di Avola, destinata ai parcheggi. Opere che erano state sollecitate ai vertici dell’Asp lo scorso mese di gennaio dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa, segnalando l’emergenza dovuta ai ripetuti casi di furti e danneggiamenti ai mezzi delle famiglie dei degenti e del personale che lavora nella struttura ospedaliera. “Dobbiamo riconoscere – hanno sottolineato Passanisi e Bonarrigo – la celerità di riscontro alle nostre istanze di messa in sicurezza dei luoghi, avvenuta attraverso l’asfaltatura della carreggiata che conduce all’area dei servizi tecnici e la realizzazione delle strisce di parcheggio e delle indicazioni stradali per facilitare la sosta ed il traffico dei veicoli”.