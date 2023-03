Nonna Nicolina festeggiata a Marsala: una targa per i suoi 100 anni

"Torta Mimosa” per i 100 anni di Nicolina Lentini, festeggiata ieri in una comunità-alloggio per anziani di Marsala. Vedova di Vito Pavia ed originaria di c.da Addolorata, la nonnina era un'apprezzata sarta che amava sia la cucina tradizionale che un'alimentazione sana. Due figli (Nicola e Salvatore), 5 nipoti e 4 pronipoti, i familiari che continuano a circondarla d'affetto. Alla festa in onore di nonna Nicolina anche l'assessore Ivan Gerardi che, in rappresentanza dell'Amministrazione Grillo, ha consegnato alla neo centenaria la targa istituzionale “Città di Marsala”.