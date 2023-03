Lega Giovani Sicilia: bene Tardino commissario regionale

"Esprimiamo soddisfazione e speranza per la scelta di Matteo Salvini di affidare la guida del partito siciliano all’eurodeputata Annalisa Tardino, la quale succede a Nino Minardo, che ringraziamo per il contributo dato alla comunità leghista di Sicilia; saremo al fianco della Tardino per la costruzione di una base militante che sia seria, capace e preparata, la quale riuscirà a supportare e promuovere l’azione dei nostri parlamentari nazionali e regionali, oltre che l’attività governativa di cui sono titolari gli assessori Sammartino e Turano". Lo afferma, in una nota, il Movimento Lega Giovani Sicilia.