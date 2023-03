Raduno scout a San Cono. Erano in 150 provenienti da tutto il Calatino

Il 22 febbraio è stata la Giornata Mondiale del Pensiero (World Thinking Day), la giornata di amicizia internazionale che si festeggia dal 1926, grazie a WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts, il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 Paesi. È una data simbolica nella quale si celebrano il compleanno di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e di Olave Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale, e nella quale le guide e le scout di tutto il mondo si incontrano per divertirsi, imparare, approfondire tematiche connesse ai problemi globali e locali. Non a caso la Giornata Mondiale del Pensiero è dedicata al tema il Nostro Mondo, il Nostro Futuro Equo – Ambiente e uguaglianza di genere.

Nell’ambito di questa particolare giornata internazionale, domenica 27 febbraio, a San Cono si sono dati appuntamento tutti gli scout di tutti i “gruppi” AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che ci sono nel comprensorio del Calatino Sud-Simeto, vale a dire: Caltagirone 1, Caltagirone 3, Mirabella 1, Ramacca 1, Scordia 1 e Palagonia 1.

Hanno partecipato a questo raduno scout oltre 150 tra Rover e Scolte (16-21 anni), Esploratori e Guide (11-16 anni), Lupetti e Coccinelle (8-11 anni).