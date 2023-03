Migranti, ONG: barca in difficoltà in zona soccorso maltese

Un gruppo di migranti è in grave difficoltà nella zona di ricerca e soccorso maltese. La barca è in mezzo al mare dove le persone a bordo stanno usando i loro vestiti per rimuovere l'acqua per evitare di annegare.

Su Twitter l'ONG Alarm Phone ha riferito che ci sono 80 persone a bordo, che il motore ha smesso di funzionare e sta entrando acqua. Alcuni migranti hanno bisogno urgente di assistenza medica.

Alarm Phone ha sottolineato di aver informato le autorità maltesi e italiane della situazione (è probabile che l'imbarcazione sia diretta a Lampedusa) e di aver richiesto un'immediata operazione di soccorso.

Successivamente Alarm Phone ha confermato che un aereo Frontex sta monitorando questa barca ma "non sono ancora arrivati i soccorsi".