Siracusa, donna ruba auto a pensionato: denunciata

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato una 39enne responsabile di furto di autovettura ai danni di un pensionato.I militari, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, che aveva lasciato parcheggiata la sua autovettura per recarsi in banca, non ritrovandola più al suo ritorno, hanno avviato le indagini e attraverso l’analisi di telecamere e tabulati telefonici, sono riusciti ad identificare l’autrice del furto. I militari hanno così rintracciato la donna che è stata denunciata, mentre la macchina è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.