Il Ris torna a Modica: sopralluogo nella casa di Peppe Lucifora

Nuovo accesso per rilievi scientifici nella casa del 57enne cuoco modicano Peppe Lucifora, che il 10 novembre del 2019 venne ucciso nella sua abitazione di largo XI febbraio a Modica. Resta al momento invariata la data della consegna della perizia da parte dei tecnici incaricati, prevista per meta' maggio. Ieri nella casa di largo XI febbraio, alle 11, sono tornati i Ris - Reparto investigazioni scientifiche - dei carabinieri di Roma con il maggiore Cesare Rapone, nominato dalla Corte d'Assise di Appello di Catania, con l'ex comandante del Ris di Parma, generale in congedo Luciano Garofano, consulente della difesa retta dagli avvocati Orazio Lo Giudice e Piter Tomasello per l'unico imputato del delitto, Davide Corallo. Corallo, dopo due anni di detenzione, era stato assolto in primo grado con formula piena, per non avere commesso il fatto.