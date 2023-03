Palermo, 44 anni fa il delitto Reina: per Lagalla esempio di coraggio

"Michele Reina, segretario provinciale della Dc ed ex assessore comunale, dedicò la sua vita alla politica ponendosi contro ogni logica mafiosa senza mai piegarsi e portando avanti una politica all'insegna del dialogo. Il suo omicidio fu il primo di una serie di attacchi nei confronti degli uomini delle istituzioni che segnò profondamente la storia della nostra città". A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nel 44esimo anniversario della sua morte. "Reina rimane un esempio di coraggio e di determinazione per tutti coloro che oggi si apprestano ad assumere dei ruoli di responsabilità istituzionale e politica nel nostro territorio - aggiunge -. La battaglia contro la mafia e la criminalità organizzata è ancora in corso ma sono stati fatti importanti passi avanti proprio grazie all'operato di quanti vi hanno dedicato la loro vita fino all'estremo sacrificio".