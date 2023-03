Aggredito sul pianerottolo con un'accetta: è grave a Milano

Un giovane straniero è stato aggredito, questa mattina a Milano, all'interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli, nel quartiere Barona.

Le sue condizioni sono gravi per un colpo inferto alla testa, forse con un'accetta o una grossa lama, che ha causato una ferita profonda.

E' accaduto intorno alle 8 in via Faenza 3 dove l'uomo, un 28enne marocchino, secondo i primi accertamenti si trovava ospite da una connazionale.

In due l'avrebbero aggredito prima sul pianerottolo, poi sulle scale e infine in strada, dove è stato trovato sanguinante e cosciente dal 118. E' stato trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano). La Polizia di Stato è sulle tracce dei fuggitivi.