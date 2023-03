Asp di Siracusa ed Eni firmano convenzione per prevenzione oncologica

E’ stata firmata tra l’Asp di Siracusa ed ENI SPA la convenzione per il programma di prevenzione medica denominato “Previeni con ENI” in favore dei dipendenti ed ex dipendenti in pensione ed in mobilità di ENI S.P.A. e Società ENI nelle aree di Priolo, Siracusa, Ragusa e Milazzo. La convenzione è stata sottoscritta dal procuratore ENI S.P.A. Giuliana Di Bello e dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e prevede attività di screening di prevenzione medica attraverso l’esecuzione di un check up secondo un protocollo di visite ed esami definito da Eni.

Stamane si è svolto l’incontro nei locali della Direzione generale tra il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e i rappresentanti di ENI Spa il responsabile Salute Filippo Uberti, il responsabile Comunicazione e Promozione Salute Roberto Iadicicco nonché i responsabili HR Eni Rewind e Versalis Lara Rubino e Dario Favetta, il direttore dell’UOC Oncologia medica Paolo Tralongo e il direttore del Distretto Sanitario di Augusta Lorenzo Spina.

L’esecuzione delle prestazioni avverrà nella sede del PTA di Augusta con l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda. L’Asp mette a disposizione il personale medico specialistico sotto il coordinamento scientifico del direttore della UOC di Oncologia Medica Paolo Tralongo e una segreteria organizzativa di cui è responsabile il direttore del Distretto Sanitario di Augusta Lorenzo Spina che assicurerà tutte le attività necessarie allo svolgimento del servizio. L’adesione al progetto è su base volontaria, con cadenza biennale e prevede la fruizione dell’intero check up che sarà erogato dal lunedì al venerdì in un’unica giornata. Le attività di screening biennale prevedono esami di laboratorio, visite cute-nei con epiluminescenza, visita senologica ed ecografia della mammella, screening ecografico, visita ginecologica, pap test, visita urologica, visita cardiologica con ECG a riposo, da sforzo, ecocolordoppler. Per uomini e donne di età superiore a 45 anni anche l’esame TSA e oltre 50 anni esame del sangue occulto delle feci e per le donne anche la mammografia.

(Nella foto, da sinistra: Paolo Tralongo, Lorenzo Spina, Filippo Uberti, Salvatore Lucio Ficarra, Roberto Iadicicco)