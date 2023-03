Coppia in van con sei figli nascondeva oltre 3 chili e mezzo di cocaina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo Stretto di Messina, arrestando un uomo per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, grazie al fiuto del cane antidroga Urban, durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa calabra, con a bordo una coppia con al seguito 6 figli minorenni, i finanzieri hanno rinvenuto tre panetti che avrebbero potuto fruttare oltre 700.000 euro.