Incendio nella sala mensa dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Un incendio si è sviluppato nei locali mensa della sala convegni dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto sono già al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che avrebbero già circoscritto le fiamme, insieme alle forze dell'ordine. Dai locali al piano terra esce una densa nube di fume nero che avvolge l'edificio.

"L'incendio si è sviluppato nella sala mensa, in corrispondenza di uno scaldavivande, un bancone adibito a questo servizio. Bisogna vedere adesso quale componente elettrico è andata in crisi. Sono rimasti bruciati il bancone, una fila di sedie, il controsoffitto e un fan coil in corrispondenza del bancone. Al momento i locali sono totalmente inagibili e dovranno essere ripristinati". Lo dice un funzionario dei vigili del fuoco presente alle operazioni di spegnimento dell'incendio che ha coinvolto la sala mensa della sala convegni dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Il fuoco non ha interessato i reparti del nosocomio che non sono stati evacati.