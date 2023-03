Programmi UE per i giovani, accordo di collaborazione ANCI Sicilia - InformaGiovani

Nel corso dell'assemblea di ANCI Sicilia Giovani, svoltasi a Palazzo dei Normanni a Palermo e che coinvolge tutti i giovani amministratori locali siciliani, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra l'Associazione dei Comuni siciliani e InformaGiovani, Centro della Rete europea Eurodesk.

L'accordo permetterà ai Comuni siciliani di accedere ai servizi di informazione, formazione e supporto per la partecipazione ai programmi europei per i giovani, la mobilità educativa e la cittadinanza attiva.

Eurodesk è la Rete ufficiale del Programma Erasmus+ che ha come proprio obiettivo proprio quello di far conoscere e favorire la partecipazione dei giovani ai programmi comunitari.

Per il presidente di ANCI Sicilia, il sindaco Paolo Amenta e per il segretario generale dell'Associazione Mario Alvano "la sottoscrizione del protocollo d’intesa per ANCI Sicilia rappresenta un ulteriore tassello in un percorso che vuole realizzare un maggior coinvolgimento dei Comuni siciliani nei progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali. Crediamo che i Comuni possano attivare molte più misure rispetto all’attuale fase anche grazie alla collaborazione con le Associazioni e le strutture che si occupano di questo

Siamo particolarmente attenti ai programmi come Erasmus+ o il Corpo Europeo di Solidarietà che coinvolgono i giovani su attività legate alla partecipazione, alla formazione e allo sport, ed è nostra intenzione prevedere ulteriori momenti di coinvolgimento dei Comuni sulle opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi."