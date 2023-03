Comune di Siracusa, Pnrr: selezione per tre esperti ad alta specializzazione

L’amministrazione comunale di Siracusa ha pubblicato un avviso di selezione di tre esperti da destinare ai progetti da realizzare e da mettere a gara nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di professionisti definiti “ad alta specializzazione senior” che avranno con l’Ente un rapporto di lavoro autonomo, ciascuno per un numero stabilito di giornate.

Nello specifico, il Comune è alla ricerca di un esperto in tematiche ambientali con riferimento al principio DNSH (Do no significant harm) e al rispetto dei cosiddetti Cam (Criteri ambientali minimi). Al secondo professionista si chiede competenza in progettazione di opere pubbliche con riferimento specifico all’utilizzo di un software Bim (Building informartion modeling). Il terzo dove essere esperto in gestione di gare d’appalto e contratti pubblici. Il primo avrà un contratto per 180 giornate, gli altri due per 150. La copertura finanziaria è assicurata dall’Agenzia di coesione territoriale.

I due professionisti tecnici devono essere laureati in Ingegneria, Architettura, Pianificazione territoriale o Urbanistica e devo dimostrare di essere in possesso di almeno sette anni di esperienza nell’ambito della progettazione tecnica, della esecuzione di opere pubbliche e della gestione del procedimenti legati alla loro realizzazione; la terza figura deve possedere una laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze delle pubbliche amministrazione o Scienze economico-aziendali e deve avere maturato almeno dette anni di esperienza nel settore della contrattualistica pubblica e delle procedure amministrative per l'affidamento di appalti, servizi e forniture. La selezione, affidata a una commissione, avverrà attraverso la valutazione dei curricula e un colloquio. L’avviso può essere scaricato dalla homepage del sito istituzionale (www.comune.siracusa.it), alle sezioni Avvisi e news e Bandi e concorsi comunali; oppure dal portale di reclutamento InPa del ministero della Funzione pubblica, attraverso il quale devono essere presentate on-line le domande di partecipazione. C’è tempo fino alle ore 23,59 del 22 marzo.