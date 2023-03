Morti e feriti ad Amburgo. Spari durante una cerimonia del testimoni di Geova

Alcune persone sono rimaste uccise e altre ferite ad Amburgo, in Germania, dove sono stati esplosi una serie di colpi di arma da fuoco durante una celebrazione dei testimoni di Geova. Sono state uccise sette persone in una chiesa, otto sono rimaste ferite.

Le forze dell'ordine hanno diffuso l'allarme e hanno chiesto ai residenti di restare chiusi in casa perché il pericolo è ancora attuale. "Non ci sono indizi che vi siano persone in fuga". "Quando la polizia è stata allertata siamo intervenuti molto velocemente perché eravamo vicini al luogo del fatto. Arrivati in chiesa gli agenti hanno udito ancora uno sparo", ha spiegato il portavoce della polizia. "Al piano superiore dell'edificio è stata intercettata una persona che non si esclude possa essere il responsabile o uno dei responsabili. Ma anche questo non è ancora chiaro", ha continuato, sottolineando che le verifiche sono in corso.