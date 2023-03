Avola, iniziativa del Comune: presentato il progetto "Camera d'Autrice"

Il Comune di Avola, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, ha presentato il progetto “Camera d’Autrice”, a cura dell’associazione Nazionale Toponomastica Femminile. Locandiere, direttrici, conduttori e conduttrici di alberghi, affittacamere, b&b, agriturismi e strutture ricettive in genere che condividono i temi delle pari opportunità e intendono valorizzare l’ingegno femminile, potranno intitolare una delle loro camere ad una donna che si è distinta in ambito artistico, letterario, scientifico e culturale collegata al territorio. Gli ospiti troveranno così all’interno della stanza libri, foto e richiami alla figura della figura femminile talentuosa in questione. La domanda di adesione dovrà pervenire entro le 12 del 15 marzo all’indirizzo di posta elettronica: segreteriadelsindaco@comune.avola.sr.it. Da prima donna sindaco eletta nel Comune di Avola, Rossana Cannata ha tenuto a presentare con l’associazione Toponomastica femminile l’iniziativa durante la giornata internazionale della donna nell’evento “Donne in corsa”, a seguire della camminata benefica e non competitiva: “l’8 marzo è stato un pomeriggio di riflessione e condivisione ma soprattutto di un “percorso” di coesione e unione femminile, con la partecipazione delle associazioni al femminile e delle giovani atlete dell’Asd Atletica Avola. Abbiamo ricordato diritti conquistati e presentato il progetto cui aderire, attorniate dalle bellissime cornici realizzate dai bravissimi fioristi che hanno donato bellezza e colore alla forza delle donne”