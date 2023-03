La ferrovia nel Ragusano, Mario D'Asta: una risorsa da utilizzare al meglio

“Siamo d’accordo sul fatto che la ferrovia rappresenta, anche per il nostro territorio, una risorsa da valorizzare. E condivido anche l’orientamento che le fake news che spesso e volentieri leggiamo e sentiamo non contribuiscono a incrementarne l’impiego. Ecco perché occorre fare di più, su tutti i fronti, per migliorare il futuro e lavorare a una progettualità specifica che ci consenta di fare transitare la nostra linea ferrata dall’aeroporto di Comiso e Catania sino a intercettare il collegamento che da Licata arriva fino al Trapanese per fare uscire tutta la fascia sud dell’Isola dall’isolamento. Concordo, dunque, con le risultanze emerse durante il convegno sul trasporto ferroviario nel Sud Est della Sicilia e do atto e merito alla Cub Trasporti, a Legambiente e al comitato dei Pendolari per avere organizzato un appuntamento del genere che non è solo servito ad avanzare proposte concrete, ma anche a fare chiarezza su una serie di inesattezze e falsità sullo stato attuale della linea che da Siracusa porta, attraverso gli Iblei, fino a Caltanissetta”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Ragusa, Mario D’Asta, a proposito dell’appuntamento di lunedì scorso evidenziando che, sul pieno utilizzo delle tratte ferroviarie, occorre compiere, tutti assieme, uno sforzo ulteriore.