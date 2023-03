Udc Sicilia, la senatrice Tiziana Drago aderisce allo scudocrociato di Cesa e Terrana

Il Segretario Nazionale dell' UDC Italia, onorevole Lorenzo Cesa, ha nominato Tiziana Drago - Senatrice della Repubblica Italiana dal 2018 al 2022 - alla guida del Dipartimento scuola, famiglia e politiche sociali dell'UDC.

La senatrice Tiziana Drago è insegnante, laureata in Pedagogia e nella scorsa legislatura è stata componente della 11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale), della Commissione bicamerale per le questioni regionali e membro della Commissione bicamerale infanzia ed adolescenza, trasmette: "Sono felice che questa nomina sia arrivata proprio nella Giornata Internazionale della Donna, quale buon auspicio, comincerò a lavorare sul territorio, insieme all'onorevole Decio Terrana, per continuare a dar forma alla lista elettorale per le amministrative imminenti a Catania, auspicando la presenza di donne, per dar ragione alla complementarietà uomo-donna che sola permette di progettare soluzioni ottimali, essendo capaci, entrambi, di elaborare soluzioni a situazioni problematiche, guardandole da varie angolazioni, da vari punti di vista anche, se non soprattutto, in campo politico".