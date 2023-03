Pallamano, comincia la fase ad orologio del campionato: il "sempreverde" Marino carica lo Scicli

Domani pomeriggio, sabato 11, parte la fase ad orologio del campionato di pallamano serie B Drago, che avrà termine il 29 aprile. L’Asd Handball Scicli Social Club, classificatasi al terzo posto nella fase regolare, scende in campo per affrontare in casa la compagine del PGS Villaurea Palermo, davanti al proprio pubblico di palato fine e molto sportivo. L’inizio della partita è previsto per le ore 19,30: la direzione è stata affidata a Marilisa Sardisco e Agnese Venturella.

Durante la settimana il gruppo gialloverde ha svolto regolarmente gli allenamenti con molta attenzione e determinazione. Il coach Luigi Ciavorella non potrà disporre dell’esperto portiere Riccardo Tasca, già da tempo alle prese con un serio infortunio e di Cristopher Ficili, appiedato dal Giudice Sportivo per due giornate, ma potrà contare sui giovani rincalzi che scalpitano durante gli allenamenti. L’ impiego di qualche altro atleta, non al meglio delle condizioni fisiche, sarà valutato nella giornata di sabato.

Per questa fase della stagione l'Handball Social Club Scicli si "ispirerà" a Giovanni Marino (nella foto), “autentica guida” in campo di questo gruppo formatosi nello scorso periodo estivo.

Giovanni Marino, quasi cinquantenne, dal fisico asciutto e dalla muscolatura molto tonica, sta mettendo a disposizione della squadra gialloverde la sua esperienza tecnico/tattica, con risultati abbastanza apprezzabili. La sua “avventura” in questa disciplina è iniziata a 14 anni, quando frequentava la scuola media, poi, per un lungo periodo, ben 9 anni, ha vestito la maglia della Libertas Scicli, interpretando il ruolo di pivot, in campionati giovanili e serie B. Poi, la sua carriera è stata interrotta per un grave infortunio, all’età di 22 anni, riportando la rottura del legamento e del menisco del ginocchio destro. Dopo l’intervento chirurgico dimostrando grande abnegazione per la disciplina, ha ripreso a giocare con diverse squadre, tra le quali il Mascalucia, Antiche Conserve di Sicilia Ragusa, in serie B e A2, ed infine a Scicli sempre in serie B e in A2 (promozione centrata nella stagione 2012/2013). Dopo un periodo di sosta, come giocatore, ecco che nella scorsa estate sboccia nuovamente l’amore per questa disciplina, grazie al progetto proposto dal presidente Carmelo Ficili e all’entusiasmo di un gruppo meraviglioso di giovani locali, molto promettenti. Ciò che mi ha fatto appassionare ed amare la pallamano, non è stato tanto lo sport in se, ma in particolare una persona, il professore Enzo Carbone, l’allenatore della società di pallamano dello Scicli. Lui è stato l’unico che ha creduto subito in me, mi ha sostenuto, stimolato ed incoraggiato a credere in me stesso e a pensare che non esistono limiti se non quelli che noi stessi ci poniamo. Sono in debito con la pallamano, perché se oggi sono quello che sono lo devo alla pallamano, al professore Carbone e anche a me stesso, senza tralasciare la mia famiglia”.