Rosolini, due news entry nell'esecutivo: Giannone e Micieli

Più che un rimpasto, si tratta di un avvicendamento. La giunta comunale di Rosolini, cambia parzialmente volto. Dopo le dimissioni di Concetta Maltese e del geologo Dino Gennaro, il sindaco a tamburo battente ha rimpiazzato i due esponenti dimissionari. Al posto di Gennaro entra l'ingegner, Giuseppe Giannone, mentre al posto di Piazzese, la new entry è Paola Micieli. Entrambi sono in quota a 'Insieme per Rosolini', il Movimento che ha sostenuto alle elezioni amministrative, il sindaco Giovanni Spadola. E' la seconda volta che 'Insieme per Rosolini' cambia gli assessori. In precedenza avevano lasciato la giunta, Concetta Cappello e Marinella Schifitto, due professioniste molto apprezzate a Rosolini. Restano al loro posto gli assessori di 'Giovani Rosolinesi' con Lucia Piazzese e Vincenzo Liuzzo.

Il sindaco in questa circostanza ha rimescolato le carte e assegnando le nuove deleghe ai tre esponenti di 'Insieme per Rosolini", compreso Luigi Fratantonio.

A Giuseppe Giannone vanno, Programmazione e Gestione Opere Pubbliche, Ecologia, Lavori Pubblici, Urbanistica, Fondi Europei, Regionali e Statali.

Le deleghe per Paola Micieli, prima die non eletti di ?insieme per Rosolini' Attività Produttive e Promozionali, Artigianato, Commercio e Sviluppo Economico, SUAP, Sport, Turismo e Spettacolo.

Luigi Fratantonio si occuperà di Protezione Civile, Patrimonio, Servizi Cimiteriali, Territorio, Rapporto con le Città Gemellate, Manutenzione Edifici e Aree Pubbliche.